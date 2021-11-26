Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-16°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия26 ноября 2021 16:51

В Новосибирске под окнами 9-этажки нашли тело женщины

На место выезжала полиция
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На место происшествия выезжала полиция.

На место происшествия выезжала полиция.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске под окнами 9-этажки на улице Ленина, 59 нашли тело женщины. ЧП произошло днем, в пятницу, 26 ноября. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

— По факту обнаружения трупа женщины у дома по улице Ленина выезжали сотрудники полиции, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас дальнейшие материалы по данному делу переданы в Следственный комитет по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.