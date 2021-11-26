В Новосибирске под окнами 9-этажки нашли тело женщины

На место происшествия выезжала полиция. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске под окнами 9-этажки на улице Ленина, 59 нашли тело женщины. ЧП произошло днем, в пятницу, 26 ноября. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

— По факту обнаружения трупа женщины у дома по улице Ленина выезжали сотрудники полиции, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас дальнейшие материалы по данному делу переданы в Следственный комитет по Новосибирской области.

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