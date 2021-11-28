Сибирячка похитила 375 тысяч рублей из кассы ради ставок на спорт

На девушку завели уголовное дело. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске судят кассира магазина бытовой техники, которая потратила выручку на ставки на спорт. 25-летнюю девушку теперь обвиняют в крупном хищении средств.

— В сентябре она устроилась на работу кассиром, через несколько дней забрала из кассы 25 тысяч рублейю На следующий день взяла 350 тысяч, вскоре директор обнаружил недостачу. Кассира задержали. Девушка написала явку с повинной и призналась, что отнесла деньги в букмекерскую контору, — рассказал КП-Новосибирск помощник прокурора Калининского района Ярослав Власов.

Следователи возбудили уголовное дело, обвиняемая полностью возместила ущерб. Теперь ей грозит наказание от штрафа в сто тысяч рублей до шести лет лишения свободы. Дело рассматривает Калининский районный суд.

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