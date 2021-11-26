Еще 17 человек умерли из-за коронавируса в Новосибирской области

За последний день заболели 396 человек.
Фото: Олег УКЛАДОВ
26 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 17 пациентов.
— Это мужчины в возрасте мужчины в возрасте 83, 47, 71, 93, 68, 59 лет и женщины в возрасте 70, 62, 76, 74, 51, 78, 67 лет, две женщины в возрасте 81 года и две женщины в возрасте 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 736 человек, — сообщили в областном оперштабе.
Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 81 151 случай коронавируса, в том числе у 8 453 детей. За последний день заболели 396 человек.
С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 014 пациентов, за сутки выздоровели 91 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 143 человека, в том числе 60 детей. В отделениях реанимации находятся 357 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 43 пациента.
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