В Новосибирске построят шесть школ на 5775 мест

Школы будут оборудованы всем необходимым Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске планируется построить шесть новых школ, в которых будут учиться 5775 учеников. Об этом стало известно на сессии заксобрания 25 ноября. На нем с докладом выступил министр образования Сергей Федорчук. Школы будут построены по поручению президента РФ.

— В рамках концессии планируется построить шесть новых школ на 5775 мест. Школы будут расположены на улицах Виктора Шевелева, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большая, Спортивная и Пролетарская. В школах будет все необходимое оборудование и инвентари. Школы будут переданы в областную собственность, а до завершения оплаты строения будут находиться в оперативном управлении концессионера, — заявил Федорчук.

Общая площадь всех школ составит более 91,5 тысяч квадратных метров. Срок реализации проекта составит 15 лет, из которых полтора года уйдет на строительство и 13,5 лет — на эксплуатацию.

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