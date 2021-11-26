В Новосибирске у ТЦ «Мегас» незаконно вырубили 228 деревьев. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Калининском районе Новосибирска поймали «черных» лесорубов. Они без разрешения администрации города уничтожили 228 деревьев напротив бывшего ТЦ «Мегас». Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

— Всего было вырублено 228 деревьев, преимущественно клена и боярышника. Ущерб от незаконных действий составляет 3 165 296 рублей, — уточнили власти.

Известно, незаконные работы немедленно остановили. На место приехала полиция. Пятеро «черных» лесорубов не назвали заказчика, а также не предъявили разрешения на вырубку насаждений.

Администрация Калининского района Новосибирска заявила в полицию. Правоохранители проведут проверку и примут меры в соответствии с законом.

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