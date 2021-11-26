Андрей Травников сообщил об уходе министра науки и инновационной политики с должности

Об уходе министра Андрей Травников сообщил 26 ноября Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Андрей Травников заявил о том, что глава министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев покидает свой пост. Он перейдет в Госкорпорацию «Росатом». Об этом стало известно, 26 ноября. КП-Новосибирск подтвердили информацию об этом в пресс-службе правительства.

- Благодарен Алексею Владимировичу за совместную работу. В органы власти он пришел из академического института. Региональное министерство науки и инновационной политики мы создавали — в первую очередь — для сопровождения проекта Академгородок 2.0, и здесь Алексей Владимирович показал себя как весьма эффективный администратор. Сегодня у него есть опыт работы и в науке, и на госслужбе. Неудивительно, что человек с таким уникальным набором компетенций заинтересовал крупную федеральную структуру, которая и пригласила его для решения нетривиальной задачи, — заявил Андрей Травников.

Он также пожелал Алексею Васильеву успехов, продуктивной работы и творческой самореализации на новом рабочем месте.

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