Новосибирский вирусолог отрицает опасность вакцинации при высоких антителах

Вирусолог уверен вакцина может снизить антитела в организме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог Сергей Нетесов опроверг опасность вакцинации против коронавирусной инфекции при наличии высокого уровня антител. Так, он выдвинул контраргумент относительного того, что сказала его коллега — ученый Наталья Калинина. Она заявляла, что вакцинация может привести к снижению антител в организме человека.

— Не ясно, на каких конкретно публикациях основаны выводы профессора Натальи Калининой. Во всем мире идет массовая вакцинация, сделано уже более 7, 8 миллиардов прививок, и никто не определяет перед этим титры антител, — заявил вирусолог.

Он добавил, что в большинстве случаев после выздоровления от Covid-19 уровень антител падает довольно быстро.

— У меня, например, он за 7 месяцев упал почти до нуля. А привившись «Спутником Лайт», спустя 8 месяцев после инфекции, я поднял уровень антител до гораздо большей величины, чем она была сразу после болезни, — уточнил Сергей Нетесов.

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