Новосибирца банкротит компания АЛРОСА из-за долга почти в 75 миллионов рублей

С мужчины просят почти 75 миллионов рублей Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жителя Новосибирска банкротит АК «Алроса» из-за просроченного долга в 74,5 миллионов рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

— 19 ноября 2021 года в арбитражный суд поступило заявление АК «АЛРОСА» (ПАО) о признании несостоятельным (банкротом) Тимофеева Тимофея Тимофеевича, в связи с наличием просроченной задолженности (в электронном виде), — говорится на сайте суда.

Известно, что мужчина являлся совладельцем и гендиректором АО «Сибнордтехкомплект», с которым компания «АЛРОСА» заключила контракты на более чем 220 миллионов рублей. А шесть лет назад его компания взяла кредит на сумму 108 миллионов рублей в банке, совладельцем которого была «АЛРОСА». Но сумма не вернули. Так как Тимофеев являлся поручителем кредита, с него сейчас требуют 74,9 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.