В Новосибирске школьница погибла под колесами поезда. Фото: АСТ-54".

Жуткая трагедия произошла в пятницу, 26 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска. Недалеко от станции «Инструментальный завод», на перегоне в сторону «Камышенской», под колеса поезда попала девочка. Информация об этом появилась в соцсети.

— По предварительным данным, машинист, заметивший подростка на путях, применил экстренное торможение. Однако это не помогло вовремя остановить состав, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

От полученных травм школьница погибла на месте ЧП. По предварительным данным, она училась в восьмом классе.

В транспортной полиции корреспондентам КП-Новосибирск подтвердили информацию о происшествии. В ведомстве уточнили, расследованием случая будет заниматься Западно-Сибирский СУТ СК РФ. В транспортном СК информацию о трагедии обещали предоставить позже.

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