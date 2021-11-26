Почти 800 специалистов обучились бережливому производству на «Фабрике процессов»

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Он был создан в рамках нацпроекта «Производительность труда» для моделирования реального производственного процесса и применения инструментов бережливого производства. За это время было проведено 50 тренингов, 795 человек прошли обучение.

Напомним, открытие «Фабрики процессов» в Новосибирске в рамках национального проекта «Производительность труда» состоялось в ноябре прошлого года. Он создан на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Обучение на «Фабрике процессов» позволяет сотрудникам предприятий-участников нацпроекта получить опыт применения инструментов бережливого производства, а также понять, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели компании.

- За год работы участниками тренингов уже стали команды не только новосибирских предприятий, но и Минпромторга, Минэкономразвития Новосибирской области, Фонда развития промышленности и Центра содействия развитию предпринимательства Новосибирской области «Мой бизнес». Мы всегда говорим, что принципы бережливого производства одинаково эффективны как на производстве, так и в деятельности любого рабочего коллектива, - отметила руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Камилла Волосская.

Раз в несколько месяцев в центре проходит День открытых дверей для новосибирского бизнеса. Специалисты РЦК АИР рассказывают компаниям о возможностях, которые предоставляет нацпроект, проводят мастер-классы.