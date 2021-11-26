Суд запретил создателю «Добрянки» покинуть страну из-за банкротства

Решение суда может быть обжаловано
Фото: Артем КИЛЬКИН
Новосибирского бизнесмена Виталия Насоленко не пустили выехать в Германию, чтобы сопроводить больную мать. Такое решение принял Арбитражный суд Новосибирска. Причиной отказа стало банкротство мужчины.
— Решением от 23.10.2019 должник — Насоленко Виталий Михайлович признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации имущества гражданина, — говорится на сайте суда.
Ранее бизнесмен уже покидал неоднократно территорию РФ после того, как уже был признан банкротом, проигнорировав решение суда. Суд в свою очередь заявил, что будучи банкротом, Насоленко не мог использовать деньги для расчетов.
На этот раз предприниматель заявил, что хочет покинуть страну по уважительной причине, а именно сопроводить маму на лечение в Германию. К слову, он также упомянул, что расходы на перелет берет на себя его мама. Суд счел аргументы бизнесмена неубедительными. Ему было отказано в перелете за рубеж.
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