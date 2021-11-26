Мэрия Новосибирска разрешила строительство 25-этажной высотки рядом с частным домом

Многоэтажку построят в 2022 году
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство 25-этажного дома на улице Ташкентская, 72 б рядом с частным домом. Его планируют построить в следующем году.
— Разрешение на строительство выдано мэрией города Новосибирска в соответствии с действующим градостроительным законодательством, после предоставления застройщиком всех документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (далее-Кодекс), — говорится в сообщении мэрии.
Известно, что ранее застройщик получил этот земельный участок в аренду без торгов с условием, что перечисления денежных средств на завершение строительства «проблемных» жилых домов. А также передачи 373 квадратным метров жилых помещений гражданам, включенным в реестр пострадавших граждан.
В мэрии также отметили, что те граждане, которые проживают вблизи от строящихся жилых домов и считают, что их права нарушены — могут обратиться в суд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер