Мэрия Новосибирска разрешила строительство 25-этажной высотки рядом с частным домом

Многоэтажку построят в 2022 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство 25-этажного дома на улице Ташкентская, 72 б рядом с частным домом. Его планируют построить в следующем году.

— Разрешение на строительство выдано мэрией города Новосибирска в соответствии с действующим градостроительным законодательством, после предоставления застройщиком всех документов, предусмотренных ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ (далее-Кодекс), — говорится в сообщении мэрии.

Известно, что ранее застройщик получил этот земельный участок в аренду без торгов с условием, что перечисления денежных средств на завершение строительства «проблемных» жилых домов. А также передачи 373 квадратным метров жилых помещений гражданам, включенным в реестр пострадавших граждан.

В мэрии также отметили, что те граждане, которые проживают вблизи от строящихся жилых домов и считают, что их права нарушены — могут обратиться в суд.

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