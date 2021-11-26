В Новосибирске в столкновении двух легковушек пострадала 16-летняя девочка. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В ночь на пятницу, 26 ноября, на улице Высоцкого в Новосибирске столкнулись две легковушки — Mazda 3 и Lada Vesta. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Водитель 1983 года рождения на автомобиле Mazda3 ехал по Волочаевской улице со стороны Лазурной улицы. Он поворачивал налево на улицу Высоцкого. В пути следования, у дома 31 по улице Высоцкого, столкнулся с машиной Lada Vesta. Отечественным авто управлял водитель 1987 года рождения, который ехал по улице Волочаевская, со стороны улицы Татьяны Снежиной, в сторону улицы Лазурная, — рассказали подробности в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала 16-летняя девочка, пассажирка «Мазды». Ее госпитализировали с травмой головы и правой ноги.

Сейчас в полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.