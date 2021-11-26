В Новосибирске перестал работать сайт известной аптечной сети

О восстановлении работ сообщат дополнительно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске уже больше недели не работает интернет-сайт известной аптечной сети — Аптека.ру. При попытке выбрать в строке город Новосибирск — поиск ничего не выдает. Причину сбоя объяснила администрация портала.

— В связи с переездом склада прием и доставка заказов в пункты выдачи в период с 16.11.2021 по 30.11.2021 осуществляться не будет. О возобновлении работы мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства, — говорится на сайте.

Многие жители Новосибирска стали жаловаться на эти временные неудобства, так как привыкли заказывать нужные лекарства в онлайн формате, через официальный сайт.

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