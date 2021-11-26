Пробки в Новосибирске на утро 26 ноября 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 26 ноября 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко. Также движение затруднено на улицах Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
Заторы образовались на улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Сложно проехать по улицам Котовского, Станиславского и Ватутина. Движение по Сибиряков-Гвардейцев, улице Блюхера и по проспекту Карла Маркса также затруднено.
Сложно проехать и в сторону правого берега — затор наблюдается на Октябрьском мосту. Пробки сковали улицы Большевистскую, Зыряновскую, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 26 ноября, достиг 7 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер