Новосибирский депутат горсовета покинул пределы России

Депутат боится, что могут против него возбудить уголовное дело. Фото: @_sergey_boyko
Независимый депутат горсовета Сергей Бойко уехал из страны навсегда. В Новосибирске он возглавлял оппозиционный штаб. Об этом он рассказала в своем личном блоге в соцсети Инстаграм.
— Это достаточно грустная для меня история. Несмотря на все проблемы, мне нравится жить в Новосибирске, а обширные социальные связи даже времен коронавируса, никак не помещаются в Зум и Телеграм. Поэтому я очень надеюсь вернуться домой как можно скорее, — заявил депутат.
Как известно, на прошлой неделе у него закончился контракт, и он готов был вернуться в Новосибирск, но побоялся возбуждения уголовного дела.
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