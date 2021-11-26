Новосибирский депутат горсовета покинул пределы России

Депутат боится, что могут против него возбудить уголовное дело. Фото: @_sergey_boyko

Независимый депутат горсовета Сергей Бойко уехал из страны навсегда. В Новосибирске он возглавлял оппозиционный штаб. Об этом он рассказала в своем личном блоге в соцсети Инстаграм.

— Это достаточно грустная для меня история. Несмотря на все проблемы, мне нравится жить в Новосибирске, а обширные социальные связи даже времен коронавируса, никак не помещаются в Зум и Телеграм. Поэтому я очень надеюсь вернуться домой как можно скорее, — заявил депутат.

Как известно, на прошлой неделе у него закончился контракт, и он готов был вернуться в Новосибирск, но побоялся возбуждения уголовного дела.

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