В Новосибирске открылся еще один пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Малинка»

В Новосибирске открылся новый пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Малинка».

В Новосибирске открылся новый пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ «Малинка» на улице Дуси Ковальчук, 1\1. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в городской администрации.

— Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС, — сообщили в мэрии.

Напомним, в Новосибирской области, по состоянию на 16 ноября в Новосибирской области первым компонентом вакцинировались — 1 059 393 человек, завершили курс вакцинации 880 040 человек. Развернуто 35 мобильных пунктов вакцинации, также работают 144 кабинета в 92 пунктах вакцинопрофилактики. Организовано 98 мобильных прививочных бригад. Записаться на вакцинацию от ковида можно по телефону call-центров поликлиник, на портале «Госуслуги» и по телефону единой регистратуры 124.

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