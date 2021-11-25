В Новосибирске застрявшие в снегу фуры перегородили проезд по улице Ватутина

В Ленинском районе Новосибирска грузовики перегородили проезд машинам. Фото: Кадр из видео

Вечером, 26 ноября, в Ленинском районе Новосибирска грузовики перегородили проезд машинам. Все произошедшее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— На Ватутина три грузовика забуксовали на подъеме в снегу и оставили для проезда лишь две полосы, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика видно, что на улице из-за застрявших грузовиков уже собралась внушительная пробка. Согласно данным портала Яндекс.Карты, движение на улице Ватутина немного затруднено на участке около пересечения с улицей Немировича-Данченко. В целом же на дорогах городах сейчас свободно.

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