Депутаты Заксобрания написали обращение к зампреду правительства РФ о газификации Новосибирской области

Сессия Заксобрания Новосибирской области приняла обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области

Сессия Заксобрания Новосибирской области приняла Обращение к Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку о газификации Новосибирской области.

Новосибирские парламентарии отметили важность и эффективность принятого Правительством РФ постановления, согласно которому средства, которые высвобождаются в регионах в связи с реструктуризацией обязательств по бюджетным кредитам, можно направить на работу с объектами инфраструктуры. В перечне новых инвестиционных проектов, заявленных Новосибирской областью, 30 проектов с привлечением частных инвестиций на сумму более 160 000 миллионов рублей, бюджетные инвестиции в инфраструктуру составят порядка 11 200 миллионов рублей.

Тем не менее, в обращении парламентарии подчеркнули, что без задачи газификации регионов, реализация этих социально и экономически значимых, но точечных проектов, не сможет обеспечить последовательного и масштабного роста экономики, ускоренного и пропорционального развития территорий в российских регионах. Ведь стартовавшая в 2021 году программа «социальной газификации» активно применяется только на тех территориях, где есть действующий газопровод.

На территории Новосибирской области из 30 муниципальных районов газифицировано природным газом только 17.

Депутаты Заксобрания считают важным обеспечить масштабную газификацию региона, предусмотрев дополнительные возможности федерального бюджета».

— Сегодня принимаем обращение по газификации области, и хотелось бы получить эти деньги не для подводки инфраструктуры для строителей, а положить трубу высокого давления между нашими районами, — подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — В двадцать первом веке топить печки в районах, так кто там жить-то будет? Мы просто обязаны находить пути решения этого вопроса. Пока не известно какое будет решение, но мы просим. Все согласятся, что лучше провести газ между Ордынкой, Краснозеркой и Карасуком, чем подвести инфраструктуру для строительной площадки.

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