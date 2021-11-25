В Новосибирской области построят завод по переработке конопли

Завод сможет производить около 33 тысяч тонн продукции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске появится завод по переработке конопли. Его строительство одобрили во время заседания совета по инвестициям в правительстве региона. Обойдется проект в 2,5 миллиарда рублей.
Первый завод, где будут производить волокно, костру и отбеленный котонин из технической конопли появится в рабочем поселке Горный Тогучинского района. Стоимость одного завода составит 2,5 миллиарда рублей, причем окупиться он должен за 55 месяцев. Предприятие обеспечит 61 рабочее место. А его выработка будет около 33 тысяч тонн продукции в год. Предполагается, что продукцию можно будет экспортировать в Китай и страны Евросоюза.
— Проект предполагает создание партнерской сети сельхозпроизводителей, которые будут выращивать коноплю в радиусе до 120 километров от завода. А включение конопли в севооборот фермерских хозяйств позволит выращивать ее для завода, используя уже имеющиеся сельхозугодия, — сообщают в правительстве Новосибирской области.
Губернатор Андрей Травников указал, что до 31 января 2022 года необходимо найти подходящий участок для всего производства.
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