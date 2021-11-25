В Новосибирске перенесут трамвайную остановку «ТГ «Левобережный». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске перенесут трамвайную остановку «ТГ «Левобережный». Об этом сообщили в мэрии города.

— С 26 ноября остановка трамваев № 3 и № 18 «ТГ «Левобережный» на улице Сибиряков-Гвардейцев переносится к пересечению с Северным проездом. Там будет производиться посадка и высадка пассажиров в прямом и обратном направлении, — пояснили в муниципалитете. — С водительским составом трамвайных маршрутов проведут инструктажи, на линии организуют контроль.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что трамвайную линию планируют развивать на Затулинке. Как указано в генплане города, метро в этом районе не планируется проводить как минимум до 2030 года.

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