В Новосибирске перенесут трамвайную остановку «ТГ «Левобережный».
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске перенесут трамвайную остановку «ТГ «Левобережный». Об этом сообщили в мэрии города.
— С 26 ноября остановка трамваев № 3 и № 18 «ТГ «Левобережный» на улице Сибиряков-Гвардейцев переносится к пересечению с Северным проездом. Там будет производиться посадка и высадка пассажиров в прямом и обратном направлении, — пояснили в муниципалитете. — С водительским составом трамвайных маршрутов проведут инструктажи, на линии организуют контроль.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что трамвайную линию планируют развивать на Затулинке. Как указано в генплане города, метро в этом районе не планируется проводить как минимум до 2030 года.
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