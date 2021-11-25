Новосибирец бросил снегокатом в машину, сбившую его ребенка

В Ленинском районе Новосибирска водитель минивэна сбил ребенка, которого перевозили через дорогу на снегокате. Фото: Кадр из видео

В Ленинском районе Новосибирска водитель минивэна сбил ребенка, которого перевозили через дорогу на снегокате. Мужчина, который был вместе с мальчиком, чуть не разбил машине лобовое стекло, после произошедшего.

— У дома №17 на улице Спортивной 38-летний водитель минивэна наехал на 4-летнего мальчика, которого перевозили через дорогу на снегокате. После столкновения мужчина в ярости швырнул снегокат в стекло автомобиля, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Как пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску, ребенка с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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