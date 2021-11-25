Пробки на вечер в Новосибирске 25 ноября 2021 года: на Восходе не проехать

Пробки на вечер в Новосибирске 25 ноября 2021 года затронули оба берега.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки на вечер в Новосибирске 25 ноября 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 8 баллов.
На правом берегу движение затруднено на таких улицах, как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Кирова, Гусинобродское шоссе, Красный проспект, Военная, Гоголя, Орджоникидзе, Фрунзе, Достоевского, Железнодорожная, Нарымская, Дуси Ковальчук.
Загруженность городских дорог составляет 8 баллов. Фото: yandex.ru
На левом берегу пробки сковали такие улицы, как Станционная, проезд Энергетиков, Фабричная, Котовского, Немировича-Данченко, Ватутина, Петухова, Хилокская и Титова.
Движение также затруднено по Димитровкому и Октябрьскому мосту в сторону левого берега.
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