В Новосибирске пассажиры автобуса №43 получили билеты с ценой 30 рублей

Билеты взяли с другого маршрута. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске в четверг, 25 ноября, пассажирам автобуса №43 выдали билеты с указанной ценой на 5 рублей дороже фактической. КП-Новосибирск обратилась в компанию-перевозчик ООО «Диамант-1», чтобы разобраться в ситуации.

— Пассажиры заплатили за проезд 25 рублей, как и положено, а на выданных билетах была другая цена, потому что у нас закончились 25-рублевые билеты, — объяснил замруководителя компании Александр Фторов КП-Новосибирск. — На большинстве наших маршрутов проезд стоит 30 рублей, с одного из них мы и взяли билеты, потому что не выдать их мы не можем.

Александр уточнил, что с 26 ноября придут 25-рублевые билеты и их снова выведут на маршруты.

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