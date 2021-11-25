В министерстве промышленности рассказали о конфликтах в новосибирских заведениях общепита из-за QR-кодов

Люди без проблем предъявляют QR-код. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области не было зафиксировано конфликтов из-за введения системы QR-кодов. Об этом на брифинге оперштаба сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

— По системе QR-кодов мы провели встречи с предпринимателями, подключили роспотребнадзор и полицию. Но пока что к нам не поступали сведения о конфликтах ситуациях, — сообщает Гончаров. — Люди без проблем предъявляют QR-код.

Также министр отметил, что предприятия не предоставляют информацию о тех сотрудниках, которых отстранили от работы. И эта информация специально не запрашивается.

— С тех пор, как началась обязательная вакцинация для определенных групп граждан, мы не получали ни одной жалобы, — уточнил Гончаров.

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