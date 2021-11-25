Новосибирский тренер, задержанный в аэропорту из-за отказа надеть маску, отказался надевать ее в суде

Из-за инцидента с маской заседание пришлось отложить. Фото: Кадр из видео

Новосибирский тренер по плаванию Александр Ильин, которого задержали в аэропорту Санкт-Петербурга за отказ надеть маску, снова отказался надевать ее — уже в городском суде. Из-за этого инцидента заседание пришлось отложить.

— Перед началом судебного заседания Александр Ильин отказался надеть маску, в связи с чем был удален из зала. Ильин проводил время в коридоре, а суд вызвал сотрудников полиции, они прибыли на место, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, мужчину задержали в аэропорту «Пулково», когда он вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой возвращались с чемпионата России по короткой воде. Все происходящее засняла на видео

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