Сибиряк лишился квартиры и получил большие штрафы из-за своего однофамильца

Путаница продолжалась два года Фото: Александр ГЛУЗ

Жителю Новосибирска судебные приставы четыре раза выписали чужие штрафы, а затем и вовсе арестовали ипотечную квартиру и доли в родительской недвижимости. Известно, что исполнительное производство было открыто на прямого тезку мужчины, но приставы все никак не могли выяснить, кто есть кто. Борьба за отстаивание своего имени длилась с 2019 года. В 2021 году в УФССП по Новосибирской области заявили, что произошло недоразумение.

— В Управлении действительно находилось на исполнении исполнительное производство в отношении жителя Новосибирска (Иванова Дмитрия Александровича). После обращения гражданина в отделение судебных приставов по Заельцовскому району в отношении него было установлено, что Иванов является однофамильцем действующего должника, так как у них совпали имя, фамилия и отчество, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

На сегодняшний день в отношении мужчины удалены все ошибочные данные. По словам судебных приставов, подобные ситуации бывают часто из-за того, что для идентификации должника-гражданина применяются основные идентификационные признаки, а именно Ф.И.О., дата и место рождения. А эти данные не дают выявить истинного должника.

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