Видео с вандалом, разукрасившим подъезд, появилось в соцсетях. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В доме 32/4 на улице Бронной в Новосибирске неизвестный мужчина испортил подъезд. Он закрасил глазки на дверях и разрисовал лифт. Действия вандала сняла камера видеонаблюдения.

— 24 ноября неизвестный закрасил коричневой краской глазки дверей на четырех этажах, а также разрисовал лифт, — рассказали жители дома в группе «Инцидент Новосибирск».

Никто не знает, что побудило мужчину на такие действия. Жильцы намерены обратиться в полицию.

Подписчики паблика предположили, что у мужчины проблемы с психикой. Поэтому, по их мнению, он и устроил себе такое «развлечение».

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