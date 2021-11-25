В Новосибирске депутаты приняли закон ограничения трат на концессии и ГЧП

Вопрос сегодня обсуждался в Заксобрании

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли закон, который будет ограничивать траты областного бюджета на проекты по концессионным соглашениям и другим договорам по ГЧП (государственно-частному партнерству). Об этом заявил спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

Депутаты предлагают проводить все концессии и проекты ГЧП через инвестиционный фонд, размер которого не должен будет превышать 2,5% бюджета области.

К слову, губернатор Андрей Травников поддержал подобную инициативу. Так как часто бывает, что срок соглашений превышает срок полномочий чиновников и депутатов.

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