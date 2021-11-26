Погода в Новосибирске на 26 ноября 2021 года: холод до -16

Рабочая неделя завершится резким похолоданием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 26 ноября 2021 года резко изменится, в город придет похолодание. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В среду температура составит -12…-14 градусов. Ночью пройдет снег, но днем будет облачно и без осадков. Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -14…-19 градусов, местами до -26. Днем будет до -16. Ожидаются порывы ветра до 14 метров в секунду, метели и сильный снегопад.

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