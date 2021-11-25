Самый большой каток в Новосибирске откроют 26 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на стадионе «Спартак» откроют самый большой в городе каток. Площадь его составляет 7 280 квадратных метров. В пятницу, 26 ноября, там состоятся массовые катания.

— Для заливки катка использовали 150 кубометров воды. Ледовую поверхность, размер которой 130 на 56 метров, подготавливали в течение 10 дней, — сообщили в пресс-службе стадиона «Спартак».

Известно, за посещение катка со своими коньками и без временных ограничений взрослым нужно будет заплатить 100 рублей. Для пенсионеров и детей до 10 лет цена составит 50 рублей. Если коньки понадобится арендовать, то заплатить за посещение катка потребуется 150 рублей. В наличии на стадионе есть 400 пар коньков. Для пенсионеров и детей стоимость посещения вместе с арендой коньков составит 70 рублей.

Известно, на катке играет музыка. А еще в пункте проката есть кафе. В темное время там включают подсветку.

Каток работает по вторникам, средам, четвергам с 16:00 до 21:00. В пятницу он работает с 16:00 до десяти вечера. По субботам и праздничным дням график работы катка будет таким — с 11 утра до десяти вечера. А в воскресенье он будет принимать отдыхающих с 11 утра до девяти вечера.

Известно, что при сильных морозах, при минус 25 и ниже, каток работать не будет.

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