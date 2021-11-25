В Новосибирске ограничат движение на улицах Семьи Шамшиных и Крылова

Ограничение связано с ремонтом на теплотрассах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске проезжая часть улицы семьи Шамшиным будет сужена на 6,5 метров. Ремонтные работы начались там два дня назад и продлятся до 10 декабря. Также до 15 декабря на 3 метра будет сужена проезжая часть в районе здания № 30.

— А с 24 ноября по 10 декабря будет сужение проезжей части улицы Крылова на 2,5 метра, в районе здания № 64/1 на улице Крылова, — сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Власти призывают новосибирских водителей быть внимательными на этих участках дорог и соблюдать ПДД.

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