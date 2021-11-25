Юбилейный год, патриотический диктант и воспитание детей в школах

Председатель комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Виктор Крикунов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На заседании комиссии региональной Общественной палаты 23 ноября был принят ряд важных решений. Члены комиссии единодушно проголосовали за внесение изменений в Федеральный закон «О ветеранах», который направлен на материальную поддержку бывших детей - узников концлагерей и гетто, которые подвергались фашистами пыткам и жили в нечеловеческих условиях в период Второй мировой войны.

Председатель комиссии Виктор Крикунов рассказал о планах работы по патриотическому воспитанию и делам молодежи на следующий год, который, кстати, будет юбилейным для Новосибирской области - ей исполнится 85 лет, для региональной Общественной палаты - ей исполнится 15 лет, а также для общественной ветеранской организации - ей исполнится 50 лет.

А первый заместитель председателя Новосибирского областного совета ветеранов Евгений Мирошниченко отметил, что в условиях пандемии все мероприятия будут проводить с использованием видео-конференц-связи. По его словам, именно использование ВКС позволило в прошлом году с успехом провести намеченную работу без отступления от планов.

Евгений Мирошниченко сообщил комиссии, что уже готовится к выпуску юбилейная книга о ветеранских организациях и идет работа над первым томом книги «Трудовая доблесть Новосибирской области», который станет подарочным изданием к юбилею Новосибирской области.

Горячие обсуждения вызвал вопрос повестки о предложениях членов комиссии на общественный совет при министерстве образования по вопросам воспитания молодежи. Ответственный представитель Агентства стратегических инициатив по Новосибирской области, эксперт региональной Общественной палаты Анна Игнатьева рассказала о работе над концепцией центра, где будут собирать лучшие практики по гражданскому, патриотическому воспитанию и развитию молодежи и транслировать их через представителей в каждой школе.

Также на заседании приняли решение взять на вооружение и использовать успешную практику проведения в образовательных организациях уроков мужества и памяти, о которых рассказал член комиссии Виктор Занин. По его словам, это прекрасная возможность для ветеранов рассказать молодежи о своем опыте, передать знания, чтобы подрастающее поколение знало историю Великой Отечественной и не забывало о ней.

Единодушно члены комиссии проголосовали и за предложение провести 9 декабря патриотический региональный диктант, посвященный Дню Героев Отечества. По словам председателя комиссии Виктора Крикунова, Новосибирская область первой выступит с подобной инициативой, и было бы замечательно позже распространить опыт подобного диктанта и на другие регионы.