В Новосибирске улицу Героев революции затопило кипятком. Фото: "Подслушано Первомайка".

В ночь на четверг, 25 ноября, улицу Героев Революции в Новосибирске затопило кипятком. Горячая вода залила дворы частного сектора. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— Сегодня ночью улице Героев Революции ,107 прорвало трубу отопления, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «Подслушано Первомайка».

Инцидент КП-Новосибирск прокомментировали в пресс-службе СГК.

— В ночь на 25 ноября произошел порыв на внутриквартальной теплотрассе. В зоне отключения 12 домов. Бригада уже приступила к устранению дефекта, — уточнили КП-Новосибирск в СГК.

По данным компании, ремонтные работы завершат к вечеру четверга, 25 ноября, к 17:00.

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