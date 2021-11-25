ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов в Новосибирской области на треть

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Портфель кредитов физлиц ВТБ в регионе с начала года вырос на 16% и превысил 132,3 млрд рублей.

Наибольший объем выдач розничным клиентам по-прежнему приходится на ипотеку. За январь – сентябрь 2021 года банк предоставил жителям области более 11,4 тысячи жилищных кредитов на сумму свыше 29,8 млрд рублей - на 31% больше результата девяти месяцев прошлого года. Ипотечный портфель банка в регионе достиг 88,8 млрд рублей (+16%).

Еще одним драйвером роста кредитного бизнеса ВТБ остаются кредиты наличными. С начала года этим продуктом ВТБ воспользовались более 29,7 тысячи жителей области, оформив кредитов на 22 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдач в данном сегменте увеличился на 40%. Портфель кредитов наличными вырос на 16%, до 39,2 млрд рублей.

В сегменте автокредитования объем выдач за девять месяцев превысил 670 млн рублей, обеспечив рост 19% к аналогичному показателю предыдущего года. Портфель автокредитов по итогам третьего квартала составил 1,3 млрд рублей.

Портфель кредитных карт ВТБ в регионе с начала года вырос на 16%, превысив 3 млрд рублей.

Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области:

- Новосибирцы демонстрируют стабильный интерес ко всей линейке розничных кредитных продуктов. Значительный объем строящегося жилья, расширение условий по программе льготной семейной ипотеки и сохранение доступных ставок по кредитам обеспечивают спрос на жилищное кредитование, его доля в общем объеме выдач по итогам трех кварталов достигает 60%. Нам удалось нарастить выдачи автокредитов, в том числе благодаря улучшению условий по беззалоговым кредитам, когда клиент может приобрести любой автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку.