Новосибирец пытался сбыть партию наркотиков стоимостью свыше 20 миллионов рублей. Фото: другой источник.
В Новосибирской области при получении крупной партии синтетического наркотика задержали 24-летнего парня. Он оказался участником преступной группы, организовавшей межрегиональный канал распространения запрещенных веществ через Интернет. Об этом рассказали в УФСБ по Новосибирской области.
— Наркодилер пытался изъять из тайника-закладки в лесу Коченевского района свыше 6,2 килограммов мефедрона. Партию, стоимость которой на нелегальном рынке составляет свыше 20 млн рублей, злоумышленник намеревался сбыть на территории Сибирского региона, — уточнили в ведомстве.
Следователи полиции завели на наркодилера уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере». Санкции статьи предусматривают пожизненное лишение свободы.
Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, по ходатайству следователя наркодилера отправили в СИЗО.
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