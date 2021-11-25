В Новосибирске будут судить мужчину, зарезавшего собутыльника

Удары ножом фигурант нанес во время застолья Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске завершили рассмотрение уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Он убил ножом своего приятеля во время застолья. Инцидент произошел 3 мая 2021 года на улице Комсомольская в Кировском районе.

— Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними произошла ссора. После чего фигурант по делу ножом нанес не менее одного удара в грудь и живот и покинул место преступления. Пострадавший 35-летний мужчина был госпитализирован, но спустя время скончался в больнице, — сообщает пресс-служба СК РФ по Новосибирской области.

Злоумышленник признал вину в совершенном только частично, его заключили под стражу. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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