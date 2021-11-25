В Новосибирске лоб в лоб столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ-54".

В ночь на четверг, 25 ноября, на проспекте Карла Маркса в Новосибирске лоб в лоб столкнулись две иномарки. Кадры с места ЧП в соцсети опубликовали очевидцы.

— Водитель седана Nissan Sunny выехал на встречную полосу у метро «Студенческая», что привело к ДТП с Hyundai Accent, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

По словам очевидцев, водители легковушек получили травмы. В каком состоянии находятся участники ДТП, уточняется.

На кадрах к посту видно, машины получили критические повреждения — от удара у них сильно смяло передние части.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

— В результате оба водителя с различными травмами доставлены в больницу. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. У обоих водителей взяты анализы на содержание алкоголя и наркотических веществ, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

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