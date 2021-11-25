ХК «Сибирь» проиграла в домашнем матче сочинской команде

Игра прошла в Новосибирске. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная команда «Сибирь» уступила победу команде из Сочи со счетом 1:2. Игра прошла 24 ноября в Новосибирске, где соперники встретились в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Тренер сибиряков считает, что у команды физический спад.

— Парни старались, лезли, но физический спад у нас есть. Ключевым был второй период, мы были не готовы к прессингу двумя игрокам. Да и нападающие открывались не так, как мы желали. Сейчас нужно подготовиться к следующим играм. Эта серия прервалась, постараемся начать новую. Сезон очень напряженный, — заявил тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов.

Автором единственной забитой шайбы стал Александр Шаров. Нападающий отправил ее в ворота противника на 12-ой минуте игры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber