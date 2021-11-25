ХК «Сибирь» проиграла в домашнем матче сочинской команде

Игра прошла в Новосибирске. Фото: ХК "Сибирь"
Хоккейная команда «Сибирь» уступила победу команде из Сочи со счетом 1:2. Игра прошла 24 ноября в Новосибирске, где соперники встретились в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2021/2022. Тренер сибиряков считает, что у команды физический спад.
— Парни старались, лезли, но физический спад у нас есть. Ключевым был второй период, мы были не готовы к прессингу двумя игрокам. Да и нападающие открывались не так, как мы желали. Сейчас нужно подготовиться к следующим играм. Эта серия прервалась, постараемся начать новую. Сезон очень напряженный, — заявил тренер ХК «Сибирь» Андрей Мартемьянов.
Автором единственной забитой шайбы стал Александр Шаров. Нападающий отправил ее в ворота противника на 12-ой минуте игры.
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