Пробки в Новосибирске на утро 25 ноября 2021 года: затор на улице Станиславского

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 25 ноября 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 25 ноября 2021 года: затор образовался на улице Станиславского. Также сложно проехать по улицам Ватутина и Котовского. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на Троллейной, Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Движение по улицам Новогодней, Блюхера и по проспекту Карла Маркса тоже затруднено. Сложно проехать и по улице Широкой, площади Труда и площади Райсовета.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Заторы образовались на улицах Зыряновской, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 25 ноября, составил 7 баллов.

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