В Новосибирске фургон протаранил легковушку и микроавтобус. Фото: стоп-кадр.

На улице Кропоткина в Новосибирске фургон врезался в припаркованные машины. Инцидент попал на видео — оно появилось в соцсети.

— У дома №128 на улице Кропоткина водитель фургона не вписался в поворот. В результате чего подбил хэтчбек и микроавтобус, стоящие на парковке, — говорится в сообщении группы «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, фургон на скорости протаранил легковушку, а та отлетела на припаркованный рядом микроавтобус.

Подписчики паблика уверены, водитель фургона не сбавил скорость перед поворотом, что и привело к аварии.

Ранее новосибирских водителей просили воздержаться от поездок наличном транспорте из-за неблагоприятных погодных условий.

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