В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект введения QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования

В Госдуме РФ рассказали, в каком случае рассмотрят проект введения QR-кодов на воздушном транспорте и поездах дальнего следования.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Госдуме РФ рассказали, в каком случае рассмотрят проект введения QR-кодов на воздушном транспорте и поездах дальнего следования. Парламентарии ждут на этот счет мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний и общественников.
— Пока мы ждем сообщения с регионов, их мнение, мнение Общественной палаты, общественных объединений, заключения законодательных собраний субъектов. Нам нужно, чтобы все высказали свою позицию, и тогда уже депутаты должны принять свое решение — поддержать или не поддержать данные законопроекты, — пояснила изданию NEWS.ru депутат Госудмы, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.
В календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь этот вопрос уже попасть не успел.
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