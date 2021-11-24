В Госдуме рассказали, когда рассмотрят проект введения QR-кодов в самолетах и поездах дальнего следования

В Госдуме РФ рассказали, в каком случае рассмотрят проект введения QR-кодов на воздушном транспорте и поездах дальнего следования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме РФ рассказали, в каком случае рассмотрят проект введения QR-кодов на воздушном транспорте и поездах дальнего следования. Парламентарии ждут на этот счет мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний и общественников.

— Пока мы ждем сообщения с регионов, их мнение, мнение Общественной палаты, общественных объединений, заключения законодательных собраний субъектов. Нам нужно, чтобы все высказали свою позицию, и тогда уже депутаты должны принять свое решение — поддержать или не поддержать данные законопроекты, — пояснила изданию NEWS.ru депутат Госудмы, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина.

В календарь рассмотрения вопросов Госдумы на декабрь этот вопрос уже попасть не успел.

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