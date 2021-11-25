Кукольный замок из Новосибирска включен в список 85 самых необычных арт-объектов России

С 30 ноября по 6 декабря стартует 8 этап, где можно будет проголосовать за арт-объект из Новосибирска. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кукольный замок из Новосибирска включен в список 85 самых необычных народных арт-объектов России. Список составил сервис поездок и путешествий Туту.ру, его команда изучила сотни авторских сооружений, чтобы отобрать по одному конкурсанту из каждого субъекта России.

— В этот раз мы решили обратить внимание на частное творчество креативных россиян. Хочется привлечь внимание к арт-объектам и достопримечательностям, которые не встретишь в путеводителях. А еще рассказать о людях, которые стояли за их созданием, и показать, сколько разных умельцев живет в нашей стране, — рассказывает Сергей Пищулов, создатель сообщества путешественников.

Сам конкурс стартовал 12 октября 2021 года, а кукольный замок из Новосибирска вступит в гонку с 30 ноября по 6 декабря. В финал же выйдут те объекты, за которые отдадут больше всего голосов.

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