Главный акушер Новосибирской области объяснил, почему беременным женщинам не дают медотвод от вакцинации против ковида

Ставить вакцину беременным женщинам можно только после 22 недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный акушер Новосибирской области Рэм Волков объяснил, почему беременным женщинам не дают медотвод от вакцинации против ковида. Сама по себе беременность не является противопоказаниями к прививке, поэтому и послужить основанием для метотвода не могут. Однако по инструкции к препарату «Спутник V», ставить вакцину беременным женщинам можно только после 22 недели.

— Поствакцинальные осложнения могут быть от любой вакцины. Что касается беременных, то были проведены исследования, и после получения данных вакцинировать их стало разрешено. Сейчас прививку женщины могут поставить после 22 недель. На мой взгляд, разрешить прививаться можно и женщинам на более раннем сроке — с 16 недель. Поскольку все закладки органо-генеза и функций происходят до 13 недель. После 16 недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы, — пояснил Рэм Волков во время прямого эфира на своей странице в инстаграм.

При этом, по словам медика, вакцинация остается добровольной и решение о том, ставить прививку или нет, женщина может принять самостоятельно.

Напомним, сейчас в регионе на 92 пунктах открыто 144 кабинета вакцинации: 85 в городе и 59 в области. Поставить прививку сибиряки также могут в поликлинике по месту жительства.

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