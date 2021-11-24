Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-4°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество24 ноября 2021 15:00

Главный акушер Новосибирской области объяснил, почему беременным женщинам не дают медотвод от вакцинации против ковида

Ставить прививку беременные женщины могут только после 22 недели срока
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ставить вакцину беременным женщинам можно только после 22 недели.

Ставить вакцину беременным женщинам можно только после 22 недели.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный акушер Новосибирской области Рэм Волков объяснил, почему беременным женщинам не дают медотвод от вакцинации против ковида. Сама по себе беременность не является противопоказаниями к прививке, поэтому и послужить основанием для метотвода не могут. Однако по инструкции к препарату «Спутник V», ставить вакцину беременным женщинам можно только после 22 недели.

— Поствакцинальные осложнения могут быть от любой вакцины. Что касается беременных, то были проведены исследования, и после получения данных вакцинировать их стало разрешено. Сейчас прививку женщины могут поставить после 22 недель. На мой взгляд, разрешить прививаться можно и женщинам на более раннем сроке — с 16 недель. Поскольку все закладки органо-генеза и функций происходят до 13 недель. После 16 недель не происходит закладка никаких органов, они уже заложены и дальше происходит только увеличение клеточной массы, — пояснил Рэм Волков во время прямого эфира на своей странице в инстаграм.

При этом, по словам медика, вакцинация остается добровольной и решение о том, ставить прививку или нет, женщина может принять самостоятельно.

Напомним, сейчас в регионе на 92 пунктах открыто 144 кабинета вакцинации: 85 в городе и 59 в области. Поставить прививку сибиряки также могут в поликлинике по месту жительства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.