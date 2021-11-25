Погода в Новосибирске на 25 ноября 2021 года: снег и сильный ветер

В городе бушует метель. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погода в Новосибирске на 25 ноября 2021 года: перед грядущим похолоданием в городе усилятся снегопады. Об этом сообщают синоптики.

— Днем в среду температура составит -5…-7 градусов и пройдет сильный снегопад. На дорогах снежные заносы, местами гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области днем заметно потеплеет до -4, в некоторых районах будет даже до +1 градуса. Вместе с тем метеорологи обещают метели, гололед. Ночью и утром при прояснениях изморозь.

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