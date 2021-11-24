Мошенники рассылают новосибирцам уведомления о возврате страховых накоплений

Мошенники предлагают сибирякам вернуть страховые накопления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске появился новый вид мошенничества: преступники рассылают людям уведомления о возможности вернуть страховые накопления. Письма сибиряки получают по электронной почте: они сообщают, что в связи с изменениями закона им начислен возврат страховых накоплений, но деньги им еще не поступили из-за проблем с переводом.

— Наш корреспондент прошел по ссылке «Оформить возврат». Чтобы получить перевод, достаточно перейти по ссылке, затем ввести номер своей банковской карты и деньги тут же поступят на счет, — сообщает издание «Навигатор», — При этом отсыл из письма идет на некую «Систему денежных переводов», а отправитель — «Финансовый отдел» (какого учреждения — не указано). Рядом с информацией о сумме выплаты появляется что-то напоминающее чек, в котором указывается: отправитель — Единый центр выплат, сумма 244 380 рублей, юридический адрес и ИНН отправителя: 68077382219. Однако попытки найти информацию о предприятии по указанному ИНН оборачиваются фиаско, так как система пишет: «ИНН некорректен».

На сайте также сообщается, что налоговый вычет в размере 13% производится автоматически, и на руки человек получает уже средства, с которых платить налог не надо. Однако перед тем, как произвести оплату, сайт просит ввести данные документов и реквизиты банка, куда якобы планируется перечислить деньги. При этом просто по номеру карты эти деньги не перечисляются.

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