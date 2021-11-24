В Новосибирской области пассажиры такси напали на водителя и пнули машину

Такси вызвали трое. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области неизвестные напали на таксиста. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В такси село трое мужчин. Они напали на водителя машины и в конце еще начали пинать машину. Инцидент произошел в поселке Новолуговое, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Пострадавший обратился в полицию.

Напомним, что «Комсомолка» рассказывала о том, что таксист ограбил пассажира и высадил его посреди дороги. ЧП произошло на улице Балтийской недалеко от дома №33. Пострадавший был пьян.

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