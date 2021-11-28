Новосибирец подставил будущего зятя, продав его машину кредиторам

Будущий тесть продал машину зятя без его ведома и угодил в суд Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске судят мужчину, который без спроса продал машину зятя. Дело начали слушать в Калининском районном суде.

История началась в декабре 2018 года, когда 35-летнего грузчика из Новосибирска лишили водительских прав.

— Он передал «Тойоту Камри» отцу сожительницы, попросив вернуть по первому требованию. Подозреваемый пользовался авто полгода, а потом взял заем, за который не смог рассчитаться. И отдал чужое авто в счет долга без ведома хозяина, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.

Когда хозяин машины узнал о пропаже авто, будущий тесть не стал возвращать деньги. Ущерб составил полмиллиона рублей, потерпевший заявил в полицию. Там возбудили уголовное дело о хищении в крупном размере. Ранее подозреваемый не был судим, на учете не состоял.

Мужчине грозит наказание от штрафа в сто тысяч до шести лет лишения свободы.

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