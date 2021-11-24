Новый детский омбудсмен России посетила Новосибирскую область

Участники встречи обсудили самые актуальные вопросы детской и молодежной политики России. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел рабочую встречу с новым уполномоченным при Президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Участники встречи обсудили самые актуальные вопросы детской и молодежной политики России.

— Вы первый регион, который я посещаю с рабочим визитом, — подчеркнула детский омбудсмен. — Для меня это очень ценно в моей новой должности. Вы задаете высокую планку по всем направлениям — это работа по сопровождению детей-сирот, детей с инвалидностью, многодетных семей. Здесь очень много новых, интересных подходов, трендов, проектов, в том числе некоммерческих, которых пока нет в России. Новосибирская область — это место, где можно отрабатывать все лучшие пилотные проекты в стране. Во время визита мне очень важно познакомиться с вашими практиками. Благодарю руководство региона за ввод в строй перинатального центра. Очень важно, что вы обещали ввести его досрочно и сделали это, уже отмечается снижение процента детской смертности. Это дорогого стоит, и многие губернаторы должны равняться на вас. Надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим сотрудничество по созданию домов, квартир для проживания молодых людей с инвалидностью, сопровождаемых после детских интернатов, будем работать над повышением уровня поддержки приемных семей, будем привлекать специалистов федерального уровня для того, чтобы дети не возвращались назад в детские дома, чтобы приемным семьям было проще жить и растить детей.

Андрей Травников поблагодарил уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка за высокую оценку, но подчеркнул, что особенно будет рад советам со стороны федерального центра, замечаниям о состоянии сферы работы с детьми и молодежной политики.

— Мы обязательно поделимся нашими практиками, наработками. Среди особых вопросов, которые находятся у Правительства Новосибирской области под постоянным контролем — положение семей с приемными детьми, поддержка детей с отклонениями здоровья, находящихся в стационарах, вопросы усыновления, обеспечение питания в школах, организация летнего отдыха детей, подростковая занятость во время каникул, вопрос предоставления жилья категории граждан, приравненных к детям-сиротам, молодежная политика (мы находимся в поиске, как вовлечь современную разностороннюю молодежь в общественную деятельность) и много других задач, — подчеркнул Губернатор.

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