Медотвод положен не всем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцы жалуются на отказ в медотводе от прививки против COVID-19. Свою историю в «Инстаграм» рассказала Анна Савенкова, сестра популярного новосибирского блогера Софьи Савенковой. У девушки острый лимфобластный лейкоз.

Мне говорили, что лично мне никаких прививок ставить нельзя, категорически. А тут оказывается, что онкобольным теперь тоже нужно обязательно привиться. Нам больше не делают медотводов, комментирует ситуацию Анна.

По словам сибирячки, она сильно переживает за свое здоровье. Из-за болезни ее иммунитет ослаблен.

Я не стала ничего раздувать на счет этой темы, потому что ничего еще точно не известно. Я , поеду 29-го ноября на курс химии и там буду разбираться, — говорит девушка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.