Медотвод положен не всем.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Новосибирцы жалуются на отказ в медотводе от прививки против COVID-19. Свою историю в «Инстаграм» рассказала Анна Савенкова, сестра популярного новосибирского блогера Софьи Савенковой. У девушки острый лимфобластный лейкоз.
Мне говорили, что лично мне никаких прививок ставить нельзя, категорически. А тут оказывается, что онкобольным теперь тоже нужно обязательно привиться. Нам больше не делают медотводов, комментирует ситуацию Анна.
По словам сибирячки, она сильно переживает за свое здоровье. Из-за болезни ее иммунитет ослаблен.
Я не стала ничего раздувать на счет этой темы, потому что ничего еще точно не известно. Я , поеду 29-го ноября на курс химии и там буду разбираться, — говорит девушка.
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